Разрекламированный Зеленским общенациональный опрос полностью провалился – Бутусов

На многих избирательных участках не присутствовали интервьюеры, которые проводят всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 25 октября в Facebook написал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
"Разрекламированный президентом Зеленским "общенациональный опрос" полностью провалился. Даже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не участвовал в опросе. Многие граждане выкладывают видео в интернет, как голосуют по 5–10 раз, а "опросники" говорят: "Спасибо, делайте нам статистику". Никакой защиты от повторного голосования нет, а ведь это ключевая задача экзит-полла – не допустить фальсификаций", – отметил Бутусов.
По его мнению, опрос организован "издевательски и цинично". На многих участках интервьюеров, проводящих опрос, нет.
"То есть мнение всех граждан даже не интересовало организаторов. Там, где опрос есть, наняли детей, очевидно, за деньги, которые ничего не понимают, и ни один не может объяснить – какая фирма наняла, где контракт, как защищаются результаты от повторных вбросов", – написал журналист.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
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