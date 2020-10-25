Разрекламированный Зеленским общенациональный опрос полностью провалился – Бутусов

Украинский журналист Юрий Бутусов считает, что всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, организован "издевательски и цинично".

Интервьюеры, проводящие опрос от Зеленского, были не на всех участках, написал Бутусов Фото: EPA

На многих избирательных участках не присутствовали интервьюеры, которые проводят всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 25 октября в Facebook написал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Разрекламированный президентом Зеленским "общенациональный опрос" полностью провалился. Даже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не участвовал в опросе. Многие граждане выкладывают видео в интернет, как голосуют по 5–10 раз, а "опросники" говорят: "Спасибо, делайте нам статистику". Никакой защиты от повторного голосования нет, а ведь это ключевая задача экзит-полла – не допустить фальсификаций", – отметил Бутусов.

По его мнению, опрос организован "издевательски и цинично". На многих участках интервьюеров, проводящих опрос, нет.

"То есть мнение всех граждан даже не интересовало организаторов. Там, где опрос есть, наняли детей, очевидно, за деньги, которые ничего не понимают, и ни один не может объяснить – какая фирма наняла, где контракт, как защищаются результаты от повторных вбросов", – написал журналист.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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