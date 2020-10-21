Опрос Зеленского будет финансировать "Слуга народа"

В "Слуге народа" утверждают, что не будут использовать партийную символику во время проведения опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос будет финансировать "Слуга народа". Такое решение было принято на заседании совета партии 20 октября, говорится в Telegram-канале политической силы.

"Законно ли это? Да. "Слуга народа" не будет проводить исследования собственными силами, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – говорится в сообщении.

В "Слуге народа" утверждают, что этот опрос не является агитацией.

"Во время исследования не будет использоваться партийная символика, не будет ни одного призыва голосовать за "слуг народа" или за отдельных кандидатов на выборах. Члены партии, кандидаты в депутаты местных советов от партии и их представители не будут задействованы для проведения опроса и общения непосредственно с гражданами в день проведения выборов", – подчеркнули в политической силе.

В "Слуге народа" заявили, что проведение опроса является одним из пунктов предвыборной программы партии по развитию прямой демократии и народовластия в Украине, а граждане получат возможность "донести до власти свое мнение".

В партии обещают, что все расходы, связанные с опросом, будут отражены в отчете политической силы, который подается в НАПК.

"Подчеркнем, что речь не идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку в 2020 году партия "Слуга народа" отказалась от государственного финансирования и передала эти средства на борьбу с COVID-19", – сказано в сообщении.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.