51% украинцев считают, что опрос Зеленского – это предвыборная технология для повышения его рейтинга

69% респондентов хорошо знают или что-то слышали о президентском опросе, только 35% верят в искреннее намерение президента Украины Владимира Зеленского узнать мнение людей. Такие результаты социологического исследования представила компания Info Sapiens.

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос общественного мнения может повлиять на явку на местных выборах: 14% опрошенных заявили, что инициатива главы государства повышает вероятность их участия в выборах, 6% – что он снижает такую вероятность. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Info Sapiens, опубликованные 20 октября.

69% респондентов хорошо знают или что-то слышали о президентском опросе, 35% верят в искреннее намерение Зеленского узнать мнение людей, 51% считают, что это предвыборная технология для повышения его рейтинга.

49% не будут доверять результатам опроса, 44% – будут доверять. 36% опрошенных считают, что президент воплотит решения, которые будут приняты по результатом опроса, а 54% в это не верят.

58% украинцев точно планируют принять участие в выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% скорее не будут голосовать, 16% – точно не будут голосовать. Из всех, кто теоретически собирается голосовать, в опросе планируют принять участие 58%, 36% откажутся.

Исследование было проведено компанией Info Sapiens 18–19 октября 2020 года среди 1000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.