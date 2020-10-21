51% украинцев считают, что опрос Зеленского – это предвыборная технология для повышения его рейтинга

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос общественного мнения может повлиять на явку на местных выборах: 14% опрошенных заявили, что инициатива главы государства повышает вероятность их участия в выборах, 6% – что он снижает такую вероятность. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Info Sapiens, опубликованные 20 октября.
69% респондентов хорошо знают или что-то слышали о президентском опросе, 35% верят в искреннее намерение Зеленского узнать мнение людей, 51% считают, что это предвыборная технология для повышения его рейтинга.
49% не будут доверять результатам опроса, 44% – будут доверять. 36% опрошенных считают, что президент воплотит решения, которые будут приняты по результатом опроса, а 54% в это не верят.
58% украинцев точно планируют принять участие в выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% скорее не будут голосовать, 16% – точно не будут голосовать. Из всех, кто теоретически собирается голосовать, в опросе планируют принять участие 58%, 36% откажутся.
Исследование было проведено компанией Info Sapiens 18–19 октября 2020 года среди 1000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".
14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:
16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.