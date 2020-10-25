В Херсонской области украли урну с ответами опроса от Зеленского – Нацполиция

В Херсонской области интервьюер, проводивший всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил о том, что у него похитили ящик с ответами.

В Нижнесерогозском районе Херсонской области украли урну для сбора ответов участников всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 25 октября сообщил "Укринформ" со ссылкой на начальника отдела коммуникации управления Нацполиции Херсонской области Татьяну Пшонь.

"Личность человека, похитившего указанный ящик, уже установили, устанавливают его местонахождение для привлечения к административной ответственности", – сказала она.

По информации Пшонь, сообщение о похищении поступило около 9.45 от интервьюера, который проводил опрос.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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