Явка на местных выборах на 16.00 составила 27% – "Опора"

Явка на местных выборах по состоянию на 16.00 по Украине составила 27%. Об этом 25 октября в Facebook сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
"Погрешность 0,84%. В это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%", – уточнила она.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
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