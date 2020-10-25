ЦИК Украины опубликовал региональные данные о явке на выборах на 13.00. Лидирует Одесская область без Одессы

Согласно данным ЦИК, среди известных на 13.00 ориентировочных данных о явке на местных выборах в 21 регионе лидируют Одесская область без Одессы (26%) и Донецкая область (22,1%).

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала в Facebook ориентировочные данные о явке избирателей на местных выборах на 13.00 в 21 регионе страны.

Самый высокий промежуточный показатель в этих регионах зафиксирован в Одесской и Донецкой областях, самый низкий – в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Полный список от ЦИК выглядит так:

Винницкая область – 17,2%;

Волынская область – 17,0%;

Донецкая область – 22,1%;

Житомирская область – 18,3%;

Закарпатская область – 15,3%;

Ивано-Франковская область – 14%;

Кировоградская область – 18,6%;

Николаевская область – 15,5%;

Полтавская область – 16,6%;

Сумская область – 15,7%;

Тернопольская область – 17,0%;

Харьковская область – 15,5%;

Черкасская область – 17%;

Черновицкая область – 14%;

Черниговская область – 20,1%;

Луганская область – 18%;

Одесская область (без города Одесса) – 26%;

Тернопольская область – 17%;

Херсонская область – 16,7%;

Киевская область – 15,6%;

город Киев – 16,2%.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходят местные выборы. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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