ЦИК Украины опубликовал региональные данные о явке на выборах на 13.00. Лидирует Одесская область без Одессы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала в Facebook ориентировочные данные о явке избирателей на местных выборах на 13.00 в 21 регионе страны.
Самый высокий промежуточный показатель в этих регионах зафиксирован в Одесской и Донецкой областях, самый низкий – в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Полный список от ЦИК выглядит так:
25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходят местные выборы. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
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