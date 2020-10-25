Волонтеры, проводящие опрос от Зеленского, присутствуют у 55% избирательных участков – "Опора"

Гражданская сеть "Опора" изучила, у какого количества избирательных участков присутствуют интервьюеры, которые проводят всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 25 октября в Facebook написала глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская.
"По состоянию на сейчас у 55% участков они есть, у 45% – нет. Погрешность национального исследования – 4%", – отмечено в посте.
По информации Айвазовской, наибольшее покрытие участков отмечено на юге Украины – 78,65%, меньше всего на западе страны – 37,81%, в центре – 55,79%, в восточных регионах – 56,87%.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
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