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Денисова об участии несовершеннолетних волонтеров в опросе Зеленского: Это правомерно, если согласие дали родители

По закону волонтерская деятельность в Украине является формой благотворительности. Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на нее дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

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Факты участия несовершеннолетних в опросе сегодня публикуют пользователи соцсетей
Факты участия несовершеннолетних в опросе сегодня публикуют пользователи соцсетей
Фото: Светлана Роговская / Gordonua.com

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если на это давали согласие их родители. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"Обращаю внимание, что в соответствии со ст. 7 закона Украины "О волонтерской деятельности" волонтер – физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем предоставления волонтерской помощи. Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя", – сообщила Денисова.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский "неоднократно заявлял", что опрос будет добровольным, а лица, которые будут его проводить, являются волонтерами.

Омбудсмен пояснила, что несовершеннолетние волонтеры не могут оказывать волонтерскую помощь Вооруженным силам Украины, другим воинским формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции, а также осуществлять надзор за осужденными и в медицинских учреждениях.

"Согласно закону, волонтерская деятельность является формой благотворительности. Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на нее дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", – добавила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4525794764159904

Факты участия несовершеннолетних в опросе сегодня публикуют пользователи соцсетей.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обратилась к Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе и первой леди Украины Елене Зеленской с призывом отреагировать на факт участия несовершеннолетних в проведении всеукраинского опроса, инициированного Зеленским. Она обнародовала фото 14-летнего волонтера из Костополя Ровенской области и призвала дать этому факту правовую оценку.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.

Теги: Людмила Денисова, благотворительность, волонтеры, дети, всеукраинский опрос 2020
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