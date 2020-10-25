Разумков проголосовал на выборах, но участие в опросе Зеленского не принял

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал на выборах, но не участвовал в инициированном президентом Владимиром Зеленским всеукраинском опросе. Об этом спикер сказал журналистам 25 октября во время брифинга на избирательном участке, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Поучаствовать в опросе Разумков не смог, так как на его участке не было волонтеров, которые проводили бы экзит-полл.
"Нет, не отвечал на пять вопросов. Как бы я ответил? Думаю, это же теоретически закрытый опрос, но будет практика – будем об этом говорить", – отметил Разумков.
На вопрос журналистов, планирует ли он искать волонтеров для того, чтобы все-таки принять участие в опросе, спикер Рады ответил, что нет.
"К сожалению, нет. Мне есть чем заняться. Я еще поработаю сегодня. Наверное, не получится [принять участие в опросе]", – сообщил он.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
Параллельно с выборами сегодня украинцам в формате экзит-полла предложат ответить на "пять важных вопросов":
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