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Местные выборы в Украине и обращение Зеленского в Раде. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

На телеканале "Украина" вышла программа "Свобода слова Савика Шустера". В эфире ток-шоу говорили о ежегодном послании президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, с которым он выступил 20 октября, о готовности избирателей отдавать свои голоса за деньги и о том, к чему приведут местные выборы – к катастрофе или процветанию страны. Среди гостей программы: глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик; вице-премьер-министр Украины Алексей Резников; мэр Днепра Борис Филатов, городской голова Львова Андрей Садовый и другие.

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Теги: Борис Филатов, Алексей Резников, деньги, местные выборы, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера, Кира Рудик
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