Сколько украинцев готовы продать свой голос на выборах? 23 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Вечером 23 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" будут говорить о ежегодном послании президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, с которым он выступил 20 октября, о готовности украинцев отдавать свои голоса на выборах за деньги и о том, к чему приведут местные выборы – к катастрофе или процветанию страны, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Программа начнется в 21.00. Гостями ток-шоу станут:
- председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
- сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик;
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
- народный депутат от "Европейской солидарности", экс-комбриг 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Михаил Забродский;
- вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
- экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
- мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція" Борис Филатов;
- городской голова Львова Андрей Садовый;
- народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка;
- мэр Николаева Александр Сенкевич;
- глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль;
- председатель общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская;
- президент Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна Котюжинская;
- главный врач Светлодарской городской больницы Геннадий Гуржий;
- лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, его жена Вероника.
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.