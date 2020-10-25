Сколько украинцев готовы продать свой голос на выборах? 23 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется сегодня в 21.00 на канале "Украина", обсудят выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, предстоящие местные выборы в стране и подкуп голосов избирателей.

Вечером 23 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" будут говорить о ежегодном послании президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, с которым он выступил 20 октября, о готовности украинцев отдавать свои голоса на выборах за деньги и о том, к чему приведут местные выборы – к катастрофе или процветанию страны, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Программа начнется в 21.00. Гостями ток-шоу станут:

председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;

глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик;

лидер Радикальной партии Олег Ляшко;

народный депутат от "Европейской солидарности", э кс-комбриг 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Михаил Забродский;

Михаил Забродский; вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;

экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;

мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція" Борис Филатов;

городской голова Львова Андрей Садовый;

народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка;

мэр Николаева Александр Сенкевич;

глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль;

председатель общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская;

президент Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна Котюжинская;

главный врач Светлодарской городской больницы Геннадий Гуржий;

лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, его жена Вероника.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.