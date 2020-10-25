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Сколько украинцев готовы продать свой голос на выборах? 23 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется сегодня в 21.00 на канале "Украина", обсудят выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, предстоящие местные выборы в стране и подкуп голосов избирателей.

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Программа Шустера выходит по пятницам
Программа Шустера выходит по пятницам
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 23 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" будут говорить о ежегодном послании президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, с которым он выступил 20 октября, о готовности украинцев отдавать свои голоса на выборах за деньги и о том, к чему приведут местные выборы – к катастрофе или процветанию страны, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook. 

Программа начнется в 21.00. Гостями ток-шоу станут: 

  • председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик;
  • лидер Радикальной партии Олег Ляшко;
  • народный депутат от "Европейской солидарности", экс-комбриг 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Михаил Забродский;
  • вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
  • экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман;
  • мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція" Борис Филатов;
  • городской голова Львова Андрей Садовый;
  • народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка;
  • мэр Николаева Александр Сенкевич;
  • глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль;
  • председатель общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская;
  • президент Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна Котюжинская;
  • главный врач Светлодарской городской больницы Геннадий Гуржий;
  • лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, его жена Вероника.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Олег Ляшко, Борис Филатов, Владимир Гройсман, Юрий Бойко, Андрей Садовый, Светлодарск, Александр Сенкевич, Олег Синютка, Михаил Забродский, Слуга народа, Давид Арахамия, Виталий Коваль, Свобода слова Савика Шустера, Кира Рудик, Татьяна Домбровская
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