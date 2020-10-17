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ПОЛИТИКА

Верещук – критикам опроса от Зеленского: Что это за политическая истерика?

Нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева от этой политической силы Ирина Верещук заявила, что политики не должны манипулировать общественным мнением и убеждать людей, что они якобы не могут поучаствовать в день местных выборов в опросе, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Ирина Верещук: Давайте не забирать у людей право остановиться и сделать свой выбор, если они захотят
Ирина Верещук: Давайте не забирать у людей право остановиться и сделать свой выбор, если они захотят
Фото: Ірина Верещук / Facebook

В Украине вокруг идеи президента Владимира Зеленского провести опрос 25 октября, в день местных выборов, начались политические манипуляции и излишнее нагнетание эмоций, заявила 16 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

"Что это за политическая истерика: "потешные опросы", "пиар-акции", "будете отвечать"? Что это за эмоции? Если вы посмотрите на опрос Социологической группы "Рейтинг" – 75% украинцев, которые участвовали в исследовании и были респондентами, позитивно и нейтрально относятся к такой форме опроса и будут принимать в нем участие. Для чего ломать копья?" – заявила она.

Политик подчеркнула, что опрос не будет проводиться на избирательных участках.

"За пределами участков, после волеизъявления. Такой опрос будет проходить на основе добровольности. Давайте не забирать у людей право остановиться и сделать свой выбор, если они захотят. А если не захотят, пусть проходят мимо и никто никого не будет принуждать. Зачем сейчас манипулировать общественным мнением?" – сказала Верещук.

Нардеп отметила, что дата опроса выбрана в том числе и для того, чтобы в условиях пандемии коронавируса лишний раз не подвергать людей опасности заразиться.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы озвучивали постепенно.

Первые два вопроса Зеленский озвучил 14–15 октября, еще три – 16 октября.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".

Теги: выборы, соцопрос, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, местные выборы, Свобода слова Савика Шустера
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