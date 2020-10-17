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Кравчук: Вопрос Зеленского о наказании за коррупцию станет последним звонком для правоохранителей

Если украинцы ответят положительно на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, а волю народа не выполнят, нужно будет менять всю правоохранительную систему, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук: Наконец-то появилась власть, которая покажет народу, кто, когда и что украл
Кравчук: Наконец-то появилась власть, которая покажет народу, кто, когда и что украл
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Вопрос президента Украины Владимира Зеленского о введении пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах станет последним звоночком для правоохранительной системы. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 16 октября первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

“Понятно, что люди не хотят коррупции, они хотят, чтобы была борьба с коррупцией. Я думаю, что этот вопрос будет последним звоночком для правоохранительной системы. Если народ скажет, что коррупционеры должны отвечать за коррупцию, и после этого наша правоохранительная система не сможет выполнить волю народа, тогда это будет означать, что надо менять всю систему. Это будет сигнал для президента”, – сказал Кравчук.

Зеленский вынес на опрос те вопросы, которые считает нужным обсудить, сказал Кравчук.

"Наконец-то появилась власть, которая имеет силу воли и покажет народу, кто, когда и что украл. [...] Зеленский имеет конституционное право, законное право провести опрос", – заявил первый глава Украины. 

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос, вопросы озвучивали постепенно. 

14 и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Сегодня он подтвердил три оставшихся вопроса:

  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов? 
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса – для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, на международном уровне поднять вопрос: или все подписанты [Будапештского] меморандума выполняют взятые на себя обязательства, или никто?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в ближайшее время в Украине официально представят общественную организацию, которая будет заниматься всеукраинским опросом вместе с социологами. Она подчеркнула, что финансировать опрос будут меценаты за счет средств "украинского происхождения".

Теги: Леонид Кравчук, коррупция, правоохранители, Владимир Зеленский, пожизненное заключение, Свобода слова Савика Шустера, всеукраинский опрос 2020
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