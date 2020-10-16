Интересно: у каких меценатов есть деньги на опрос на 32 122 избирательных участках? И зачем им опрос, "не имеющий юридической силы"?

Президентский опрос и вопросы о Будапештском меморандуме оплатят "меценаты", заявила "слуга народа" Евгения Кравчук, которая ранее работала в пиар-службе партии УКРОП, контролируемой Игорем Коломойским.

Интересно: а у каких меценатов есть деньги для организации опроса на 32 122 избирательных участках в Украине? Это "скромные средства", правда? И почему же эти меценаты собирают деньги на опрос, "не имеющий юридической силы", а не жертвуют их на доплаты медикам, на бесплатные тесты, на борьбу с коронавирусом, от которого ежедневно умирают десятки соотечественников президента?

Может быть, потому, что "меценаты" оплачивают опрос по статье "пиар "Слуги народа"? Или кто-то думает, что этих неизвестных "меценатов" всерьез беспокоит Будапештский меморандум? И почему президент проводит опрос на деньги частных лиц в день голосования, рекламирует это? Не является ли это незаконной агитацией по всем признакам?

Почему молчит назначенный президентской партией Центризбирком? Почему молчат Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро? Кем будет проверено выделение средств на такой масштабный опрос? Возникает впечатление, что средства "украинского происхождения" для опроса поступят оттуда, откуда заказывают такой дорогой пиар. Из фонда "Центрэнерго", из "Большой стройки", из "Укрхимаммиака", из таможни, из нелегальной продажи сигарет и спирта...

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора