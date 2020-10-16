В "Слуге народа" допускают, что Зеленский сам профинансирует всеукраинский опрос

Всеукраинский опрос, проведение которого инициировал президент Украины Владимир Зеленский, может быть профинансирован им лично. Такое заявление 16 октября в эфире "Радіо Свобода" сделала заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.
Она отметила, что на 99% знает имя человека, который профинансирует опрос. По ее словам, через несколько дней в Украине об этом узнают все. Деньги, выделенные на опрос, будут отражены в декларации этого человека и будут отвечать его доходам.
"Фактически там не будет какой-то большой суммы, потому что напечатать 5 млн черно-белых бюллетеней в виде формата А5 – это не такие большие средства", – отметила нардеп.
По ее словам, людям, которые будут проводить опрос, платить будут, потому что "это, очевидно, будут волонтеры".
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
Позже стало известно, что в опрос будут включены следующие вопросы:
Кравчук 15 октября сообщила, что организацией всеукраинского опроса будут заниматься общественная организация и социологи, а заплатят за его проведение меценаты.