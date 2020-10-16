В "Слуге народа" допускают, что Зеленский сам профинансирует всеукраинский опрос

Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что украинцы через несколько дней узнают имя человека, который профинансирует всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Всеукраинский опрос, проведение которого инициировал президент Украины Владимир Зеленский, может быть профинансирован им лично. Такое заявление 16 октября в эфире "Радіо Свобода" сделала заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук.

Она отметила, что на 99% знает имя человека, который профинансирует опрос. По ее словам, через несколько дней в Украине об этом узнают все. Деньги, выделенные на опрос, будут отражены в декларации этого человека и будут отвечать его доходам.

"Фактически там не будет какой-то большой суммы, потому что напечатать 5 млн черно-белых бюллетеней в виде формата А5 – это не такие большие средства", – отметила нардеп.

По ее словам, людям, которые будут проводить опрос, платить будут, потому что "это, очевидно, будут волонтеры".

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

Позже стало известно, что в опрос будут включены следующие вопросы:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?

Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Кравчук 15 октября сообщила, что организацией всеукраинского опроса будут заниматься общественная организация и социологи, а заплатят за его проведение меценаты.