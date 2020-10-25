Больной COVID-19 Кличко заявил, что не будет голосовать на выборах

Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев прийти на местные выборы, независимо от того, какого кандидата они поддерживают.

О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что не будет голосовать на местных выборах, поскольку находится на самоизоляции из-за COVID-19. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Facebook.

"Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб. Участки в Киеве, кстати, уже открылись, ситуация нормальная", – отметил он.

Мэр города призвал украинцев прийти на голосование, независимо от того, какого кандидата они поддерживают.

"Не забывайте о правилах безопасности! Наденьте маску, возьмите перчатки, ручку. Соблюдайте социальную дистанцию на участке", – добавил Кличко.

О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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