Глава Нацполиции Украины: Нынешние местные выборы "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много

Самыми частыми нарушениями во время текущей избирательной компании на местных выборах в Украине являются подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права и массовая смена места жительства граждан, отметил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Клименко: Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные" Фото: npu.gov.ua

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 22 октября, заявил, что на местных выборах в Украине много правонарушений и манипуляций.

"Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая грязная игра идет в больших городах и ОТО – там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей. Не всегда честным путем, но полиция начеку – пресекаем и документируем сразу такие моменты", – сказал глава Нацполиции.

Он отметил, что по фактам нарушений во время избирательной кампании открыто 508 уголовных производств и составлено более 1500 административных протоколов.

"Исходя из правовых квалификаций, могу сказать, что типичными нарушениями этой избирательной компании являются подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, та же массовая смена места жительства граждан", – добавил Клименко.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.