Инициативу Зеленского провести всеукраинский опрос в день выборов позитивно оценивает 43% украинцев – соцопрос

По сравнению с серединой октября количество украинцев, которые негативно относятся к идее президента Владимира Зеленского провести в день местных выборов всеукраинский опрос, выросло на три процентных пункта, а тех, кто оценивает такую идею позитивно, стало больше на один процентный пункт, свидетельствуют результаты соцопроса группы "Рейтинг".

К инициативе президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос в день местных выборов положительно относятся 43% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", опубликованные 22 октября.

25% опрошенных относятся к инициативе негативно, 30% – нейтрально, еще 2% не определились.

Во время опроса, проведенного в середине октября, положительно к инициативе относились 42% респондентов, негативно – 22%, нейтрально – 33%.

Опрос проводился 20–21 октября среди совершеннолетнего населения всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов Донецкой и Лугансакой областей и аннексированного Крыма. Было опрошено 4 тыс. респондентов метолом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности – не более 1,5%.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку политсила не будет проводить исследование сама, а заключит договор с с компанией, проводящей социологические опросы.

"Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – заявили в партии.