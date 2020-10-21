Климпуш-Цинцадзе заявила, что обратилась в правоохранительные органы по поводу источников финансирования всеукраинского опроса Зеленского

Нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в Facebook 21 октября, что обратилась в правоохранительные органы по поводу информации об источниках финансирования всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она отметила, что решила обратиться к правоохранителям после того, как стало известно, что опрос профинансирует пропрезидентская партия "Слуга народа".
"Это непосредственное нарушение Избирательного кодекса – непрямая агитация в день выборов, потому что теперь все уже будут знать, кто организовывает и оплачивает этот цирк", – написала политик.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".
14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:
16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
О том, что "Слуга народа" профинансирует опрос, стало известно 21 октября. В партии заявили, что это законно, поскольку политсила не будет проводить исследование сама, а заключит договор с с компанией, проводящей социологические опросы.
"Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – заявили в партии.