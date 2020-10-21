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ПОЛИТИКА

Климпуш-Цинцадзе заявила, что обратилась в правоохранительные органы по поводу источников финансирования всеукраинского опроса Зеленского

По мнению нардепа от "Европейской солидарности" Иванны Климпуш-Цинцадзе, факт финансирования партией "Слуга народа" всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, может свидетельствовать о нарушениях Избирательного кодекса Украины.

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Климпуш-Цинцадзе обратилась к правоохранителям
Климпуш-Цинцадзе обратилась к правоохранителям
Фото: Ivanna Klympush-Tsintsadze / Facebook

Нардеп от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в Facebook 21 октября, что обратилась в правоохранительные органы по поводу информации об источниках финансирования всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она отметила, что решила обратиться к правоохранителям после того, как стало известно, что опрос профинансирует пропрезидентская партия "Слуга народа".

"Это непосредственное нарушение Избирательного кодекса – непрямая агитация в день выборов, потому что теперь все уже будут знать, кто организовывает и оплачивает этот цирк", – написала политик.

https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/10224190147320301

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

О том, что "Слуга народа" профинансирует опрос, стало известно 21 октября. В партии заявили, что это законно, поскольку политсила не будет проводить исследование сама, а заключит договор с с компанией, проводящей социологические опросы.

"Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – заявили в партии.

Теги: полиция, Владимир Зеленский, Избирательный кодекс, Слуга народа, Европейская солидарность, всеукраинский опрос 2020
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