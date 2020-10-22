В Украине открыли более 500 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса

В Украине составлено 1496 протоколов о совершении административных правонарушений, которые имеют отношение к предвыборной кампании, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По состоянию на 22 октября украинские правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о 508 уголовных правонарушениях, связанных с предвыборной кампанией. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

За минувшие сутки полицейские открыли 33 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса.

Всего с 5 сентября Нацполиция зарегистрировала 6580 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

В общей сложно составлено 1496 протоколов о совершении административных правонарушений, которые имеют отношение к предвыборной кампании.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.