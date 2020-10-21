Подсчет голосов избирателей на местных выборах в Украине будет длительным – Центризбирком

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет "серьезным испытанием" для всех избирательных комиссий.

На местных выборах в Украине 25 октября будут долго считать голоса избирателей. Об этом членов местных избирательных комиссий предупредила в Facebook 20 октября Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

"Подсчет голосов избирателей 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий. Он будет длительным. Мы просим членов комиссий придерживаться четкого алгоритма действий, чтобы подсчет голосов провели правильно и без осложнений", – говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что в сентябре проводили симуляцию подсчета голосов на избирательном участке и выяснили, что при участии в местных выборах кандидатов в депутаты от 15 партий на составление одного протокола уходил один час и 40 минут, и то "при условии, что во время заноса "секретарю комиссии" уже помогал другой "член комиссии" и диктовал ФИО кандидатов".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.