ЦИК сформировал новый состав Ивано-Франковского областного территориального избиркома

В новый состав Ивано-Франковского областного территориального избиркома вошло 14 человек, заявили в Центральной избирательной комиссии Украины.

Центральная избирательная комиссия 20 октября утвердила новый состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек", – говорится в сообщении.

Решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего состава комиссии 19 октября. В ЦИК заявили, что комиссия не обеспечила в надлежащие сроки печать информационных плакатов и буклетов местных организаций партий, которые участвуют в выборах в облсовет, что нарушает их права и права избирателей.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.