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"Иду, чтоб п...здить деньги. Какой я в сраку патриот?" Украинский комик запустил проект про "кандидата в мэры" Почечуна

Стендап-комик из Сум Феликс Редька выпустил пять роликов, посвященных "кандидату в мэры" Анатолию Почечуну, в которых тот матерится и рассказывает, как намерен воровать бюджетные деньги.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Первый ролик про Почечуна в YouTube посмотрело более 200 тыс. пользователей
Первый ролик про Почечуна в YouTube посмотрело более 200 тыс. пользователей
Скриншот: Felix Redka / YouTube

Стендап-комик из Сум Феликс Редька перед местными выборами запустил проект про "кандидата в мэры" Анатолия Почечуна. Первое видео он обнародовал 30 сентября. С тех пор ролик в YouTube посмотрело более 200 тыс. пользователей.

Сейчас на канале комика пять роликов, посвященных Почечуну.

"Анатолий Почечун, кандидат в мэры города Сумы. На должность иду, чтоб  п...здить деньги из бюджета, немножко конкурентов по бизнесу покошмарить… На интересы сумчан, да и на самих сумчан как-то пох...ю. Увидел – в мэры выборы. Посмотрел, что делать надо, понял, что людей на...бывать я умею и люблю – и вот я здесь", – говорит герой первого видео.

ВИДЕО
Видео: Felix Redka / YouTube

Во втором видео "одиозный политик" рассказывает, как намерен воровать деньги из бюджета.

"У меня свой плиточный завод. Если от мэра зависит, кто будет поставлять плитку в город, то чей завод будет поставлять плитку в город?" – говорит он. В ответ персонаж видео слышит реплику: "Мабуть, ваш".

"Девушка, яке, бл...дь, мабуть? 100% мой завод", – продолжает Почечун.

ВИДЕО
Видео: Felix Redka / YouTube

Третье видео посвящено его посещению больницы, четвертое – тому, как он дарит городу футбольное поле и, играя там с ребенком, запутывается в сорняке.

ВИДЕО
Видео: Felix Redka / YouTube
ВИДЕО
Видео: Felix Redka / YouTube

Еще одно видео сняли специально ко Дню защитника Украины и обнародовали 15 октября. На этом ролике так называемый кандидат рассказывает, что он вообще "ни бум-бум" в украинском.

"Какой я в сраку патриот? Я с 2004 года в Партии регионов, стоял на трех антимайданах, у меня на дне рождения "Любэ" выступала. Почему в вышиванке? Мне сказали: "Надень вышиванку – будет +5% к рейтингу". Ну я надел", – говорит герой видео.

ВИДЕО
Видео: Felix Redka / YouTube

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Сумы, юмор, видео, местные выборы, ролик
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