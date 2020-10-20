В Харькове недосчитались 5 тыс. бюллетеней – полиция

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко допустил, что инцидент произошел по технической ошибке, поскольку бюллетени охраняли полицейские.

Полиция в Харькове открыла уголовное производство по факту потери 5 тыс. бюллетеней для выборов при перевозке из Харьковской городской территориальной избирательной комиссии в районную. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко телеканалу "UA:Харьков".

Он не исключил, что это произошло по технической ошибке, поскольку полицейские охраняли бюллетени при транспортировке. Обратившиеся с этим заявлением не разобрались и недосчитались бюллетеней, предположил начальник полиции.

По наблюдению Сокуренко, ближе к местным выборам подобных заявлений становится больше.

"Это, пожалуй, один из путей агитации или еще чего-то. В рамках проверки мы разберемся, недосчитались или не довезли. Недосчитались в одном месте или в другом что-то не выдали, потому что 5 тыс. бюллетеней – это много, в кармане их не вынесешь", – сказал начальник полиции региона.

В пресс-центре ведомства 20 октября сообщили, что заявление подал заместитель главы одной из политических партий.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.