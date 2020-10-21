"Он всегда будет рядом". Степанов предупредил украинцев, что в день выборов у коронавируса нет выходного

На входе на избирательные участки на местных выборах в Украине людей будут спрашивать, нет ли у них симптомов респираторных заболеваний. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, рассказывая о голосовании в условиях эпидемии COVID-19.

На местных выборах, которые должны состояться в Украине 25 октября, следует не забывать о противоэпидемических требованиях. Об этом 21 октября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В воскресенье состоятся местные выборы, и поддержать своих кандидатов придут миллионы украинцев. Но не нужно забывать, что в день выборов у COVID-19 нет выходного дня, он всегда будет рядом. И очень важно, чтобы все эти мероприятия (выборы) прошли в максимально безопасной атмосфере", – сказал он.

Министр рассказал, что согласно правилам, согласованным Кабинетом Министров Украины, на входе на избирательные участки людей будут опрашивать "относительно наличия симптомов респираторных заболеваний", возле входа в помещение должны быть спиртосодержащая жидкость, информационные материалы о коронавирусе и тому подобное.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они пройдут на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Сам Степанов баллотируется в Одесский областной совет как представитель партии "Слуга народа", он возглавляет список политсилы.

В Украине 20 октября установлены два эпидемических рекорда – по количеству смертей и по суточному приросту больных. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 315 826 случаев COVID-19, умерло 5927 больных, выздоровело 132 219 человек.