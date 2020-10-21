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Сразу в четырех регионах Украины суточный прирост пациентов с COVID-19 превысил 500 человек

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки зарегистрировано в Харьковской области – 713.

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В Украине за сутки провели почти 63 тыс. тестирований на коронавирус
В Украине за сутки провели почти 63 тыс. тестирований на коронавирус
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине регионами-лидерами по суточному приросту больных COVID-19 стали Харьковская, Одесская и Полтавская области. Об этом 21 октября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 713, в том числе в Харькове – 534 случая. Одесская область – 614 случаев, Полтавская – 580 случаев, город Киев – 559 случаев и Хмельницкая область – 322 случая", – сказал министр.

По данным Степанова, всего за последние 24 часа в Украине провели 62 869 тестирований на коронавирус, из них 32 729 – методом ПЦР.

В Украине 20 октября установлены два эпидемических рекорда – по количеству смертей и по суточному приросту больных. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 315 826 случаев COVID-19, умерло 5927 больных, выздоровело 132 219 человек.

Теги: Киев, Харьков, эпидемия, Харьковская область, Одесская область, Полтавская область, Хмельницкая область, инфекция, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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