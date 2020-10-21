Нардеп от "Слуги народа" предлагает отменить второй тур выборов мэров. Это может коснуться в том числе Киева

В проекте постановления причиной такого решения отменить повторное голосование нардеп Татьяна Грищенко называет необходимость предотвратить распространение COVID-19 в Украине.

Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №4234, которым предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета территориальных общин с количеством избирателей до 10 тыс., а также сельских, поселковых и городских голов.

Текст проекта постановления на сайте парламента пока не опубликован, но агентство "Українські новини" пишет, что автор предлагает дополнить постановление Верховной Рады от 15 июля 2020 года №795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" пунктом 51:

"Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тыс.), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – сказано в проекте, фото которого опубликовало сегодня агентство.

Журналисты делают вывод, что таким образом фракция "Слуга народа" хочет отменить второй тур выборов мэра Киева.

"Українські новини" также сообщили, что в пояснительной записке авторы постановления отмечают: основной его целью является "недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины и обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятие дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения".

Повторное голосование, по действующему законодательству, проводят, если наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты местных советов, а также в городах с количеством избирателей 75 тыс. и более, где ни один из кандидатов не получил более половины голосов принявших участие в голосовании.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.