В КИУ заявили об аномальном росте количества избирателей в некоторых общинах Украины

В более чем 20 объединенных территориальных общинах Украины используют технологию "избирательного туризма" для фальсификации на выборах, сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Представители Комитета избирателей Украины фиксируют аномальный рост количества избирателей в более чем 20 общинах. Об этом 20 октября заявил председатель КИУ Алексей Кошель во время пресс-конференции, сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

"Это может свидетельствовать об использовании технологии "избирательного туризма", целью которой является искажение результатов выборов в отдельных общинах", – считает он.

По словам Кошеля, в рамках такой технологии целые группы избирателей могли изменить избирательный адрес в результате финансовой мотивации. Поэтому в день голосования они могут организованно прибывать в общины и голосовать за конкретных кандидатов или политические силы.

"Наибольшее количество "избирательных туристов" – в курортной Каролино-Бугазской ОТО в Одесской области. В сентябре количество избирателей в общине возросло почти на 13% – с 4097 до 4610. Если они организованно примут участие в голосовании, это означает, что при явке около 40% каждый четвертый избиратель может быть участником схемы по искажению результатов выборов", – сообщил председатель КИУ.

Также в течение месяца резко возросло количество избирателей в Фонтанской сельской общине в Одесской области (745 новых избирателей), Слободка-Кульчиевецкой общине Хмельницкой (239), Студеникивской (183) и Козинской (плюс 171) общинах Киевской области и в других.

По словам Кошель, в условиях острой конкуренции даже несколько десятков голосов финансово мотивированных "избирательных туристов" могут повлиять на результаты голосования. Когда же в схемы включают сотни избирателей – это прямой путь к фальсификациям.