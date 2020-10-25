Аваков: Опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что любые опросы, проводящиеся за пределами избирательного участка после голосования, в том числе экзит-поллы, не противоречат действующему украинскому законодательству. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.
"Опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо так, как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", – сказал Аваков.
В МВД подчеркнули, что существует определенный порядок проведения опроса – интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они имеют право опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.
13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.
"Граждане, которые проведут исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – заявили в партии.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.