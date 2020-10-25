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Аваков: Опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины

Опрос, проведенный вне избирательного участка, не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо так, как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аваков: Граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным
Аваков: Граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным
Фото: МВС України / Facebook

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что любые опросы, проводящиеся за пределами избирательного участка после голосования, в том числе экзит-поллы, не противоречат действующему украинскому законодательству. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

"Опрос вне избирательного участка не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо так, как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", – сказал Аваков. 

В МВД подчеркнули, что существует определенный порядок проведения опроса – интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они имеют право опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3442402982513035

13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":

  • Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?
  • Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?
  • Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?
  • Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?
  • Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.

"Граждане, которые проведут исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – заявили в партии.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.

Теги: МВД, Арсен Аваков, местные выборы, голосование, всеукраинский опрос 2020
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