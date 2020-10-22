"Хочу почувствовать народ". Зеленский рассказал, зачем инициировал всеукраинский опрос

На замечание, что для более точного результата можно было бы провести социологическое исследование, а не всеукраинский опрос, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать мнение миллионов человек, а "выборка в соцопросе – это всего 2 тысячи".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским каналам "1+1", "Интер", ICTV и "Украина" заявил, что инициировал всеукраинский опрос, потому что обещал народовластие в своей предвыборной программе. Трансляция интервью велась на канале "Сегодня" в YouTube.

"Мне очень интересно и важно мнение людей, потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Поэтому такие вопросы важны для меня лично. Я хочу почувствовать народ. Если народ говорит, что поддерживает эту идею... Но это же просто опрос, вы должны понять: здесь нет никакого юридического фундамента. Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции. Я этого не боюсь", – сказал глава государства.

На вопрос, не лучше ли было бы для более точных ответов провести социологический опрос, Зеленский сравнил инициированный им опрос с экзит-поллом.

"Что такое экзит-полл? Это то же самое. Президент делает серьезный экзит-полл. И я хочу получить результаты и ответы от миллионов людей, а выборка – это 2 тыс. человек", – сказал президент.

Журналисты на это отметили, что выборка в социсследованиях репрезентативна и отображает общество.

Президент также заявил, что опрос не будет финансироваться за средства госбюджета.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку политсила не будет проводить исследование сама, а заключит договор с с компанией, проводящей социологические опросы.

"Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – заявили в партии.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.