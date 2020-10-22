63% украинцев считают законным проведение опроса Зеленского в день местных выборов – соцопрос

63% украинцев считают законной инициативу президента провести всеукраинский опрос в день местных выборов в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 22 октября.
25% опрошенных считают проведение опроса незаконным, 14% затруднились с ответом.
Опрос проводился 20–21 октября среди совершеннолетнего населения на всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Было опрошено 4 тыс. респондентов методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности – не более 1,5%.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".
14-го и 15 октября он озвучил первые два вопроса:
16 октября глава государства обнародовал три оставшихся вопроса:
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку политсила не будет проводить исследование сама, а заключит договор с с компанией, проводящей социологические опросы.
"Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – заявили в партии.
Согласно опросу "Рейтинга", к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.