В МВД призвали не совершать насилия в отношении волонтеров, которые будут проводить всеукраинский опрос

Министерство внутренних дел Украины предостерегает от любых методов физического воздействия, от любого насилия и провокаций в отношении волонтеров, которые 25 октября будут проводить всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

В день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на пять вопросов Фото: depositphotos.com

Министерство внутренних дел Украины призвало украинцев не совершать каких-либо насильственных действий в отношении волонтеров, которые 25 октября будут проводить всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Шкиряк призвал тех, кому не нравится инициатива президента, высказывать свою позицию в СМИ или обращаться в суд.

"Мы предостерегаем от любых методов физического воздействия, от любого насилия и любых провокаций по отношению к этим людям. В таких условиях сотрудники Нацполиции будут реагировать соответственно и будут пресекать правонарушения законными методами", – сказал он.

По словам Шкиряка, его предупреждение связано в призывами в социальных сетях ломать палатки волонтеров, которые будут проводить опрос.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов": Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны? Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов? Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку политсила не будет проводить исследование сама, а заключит договор с с компанией, проводящей социологические опросы.

"Граждане, которые будут проводить исследования, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-полла. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил", – заявили в партии.