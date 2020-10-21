МВД Украины из-за выборов переходит на усиленный режим работы и будет задействовать авиацию

На сегодняшний день правоохранители взяли под охрану 1340 территориальных избирательных комиссий по всей Украине.

Министерство внутренних дел Украины в связи с проведением местных выборов переходит на усиленный режим работы. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

Ведомство будет на усиленном режиме работы с 21 октября по 1 ноября.

"В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Погранслужбы… Весь личный состав должен быть обеспечен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты", – сказал Яровой.

По его словам, правоохранители уже приступили к выполнению задач. Под охрану взяты 1340 территориальных избирательных комиссий. Для этого привлечены 2729 полицейских.

"22 октября берем под охрану участковые избирательные комиссии. Кроме того, полиция продолжает работу по документированию правонарушений на всех этапах избирательного процесса. Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлено 1436 протоколов о совершении административных правонарушений и начато 475 уголовных производств", – подчеркнул Яровой.

Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что МВД намерено также задействовать авиацию.

"Чтобы повысить эффективность реализации формирования резервов и непосредственного реагирования в рамках избирательной кампании, планируется привлекать нашу авиацию. Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД – самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", – уточнил Гончаров.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они пройдут на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.