За средства, которые потратят на опрос президента, можно было бы ежемесячно изучать общественное мнение в течение 7–10 лет

Обнародовали наш собственный опрос по некоторым аспектам отношения населения Украины к опросу президента. Конечно, меня можно обвинить в том, что я защищаю интересы профессиональных социологических центров, но мне кажется, что для того, чтобы узнать, что думают люди, лучше, чтобы опрос проводили нейтральные социологические центры, а не политики.

В опросе президента он все же воспринимается как представитель политической силы, поэтому репрезентативность опроса будет ограничена не только тем, что отвечать будут только те 50% населения, которые придут на выборы, но и тем, что сторонников "Слуги народа" там будет относительно больше, чем других политических сил. Как видно из данных нашего опроса, из сторонников "Слуги народа" принимать участие в опросе планируют 85%, а из сторонников, например, "Европейской солидарности" – 41%, ОПЗЖ – 55%, "Батьківщини" – 56%...

Надо, чтобы волонтеры пытались опросить всех, а не только тех, кто захочет, – это повысит репрезентативность. Не мешало бы также вставить в опросник вопрос о том, как люди проголосовали, тогда можно будет оценить погрешность опроса для каждого участка. К сожалению, это все только уменьшит погрешность, но она все равно будет намного больше, чем в экзит-полах. То есть мы получаем менее репрезентативную информацию, потратив в десятки и сотни раз больше ресурсов.

Скорее всего цель – не только (и не столько) изучение мнения людей, но какая-то другая. Но сама идея регулярного изучения общественного мнения и изучения того, что интересно людям (просьба присылать вопросы) мне нравится, мы когда-то начали такой проект за свой счет ( "Зеркало общества"), опрашивали людей – что бы они спрашивали, если бы были социологами, затем выбирали наиболее популярные вопросы и проводили опрос. То есть общество как будто само себе задавало вопрос и получало ответ, как в зеркале. К сожалению, финансово выдержали лишь несколько лет. За те ресурсы, которые сейчас потратят на это исследование, можно было бы ежемесячно изучать общественное мнение в течение 7–10 лет минимум.

Источник: Volodymyr Paniotto / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора