ГОРДОН
 
 
Владимир Паниотто
Владимир Паниотто

Директор Киевского международного института социологии.


все материалы автора

За средства, которые потратят на опрос президента, можно было бы ежемесячно изучать общественное мнение в течение 7–10 лет

Обнародовали наш собственный опрос по некоторым аспектам отношения населения Украины к опросу президента. Конечно, меня можно обвинить в том, что я защищаю интересы профессиональных социологических центров, но мне кажется, что для того, чтобы узнать, что думают люди, лучше, чтобы опрос проводили нейтральные социологические центры, а не политики.

В опросе президента он все же воспринимается как представитель политической силы, поэтому репрезентативность опроса будет ограничена не только тем, что отвечать будут только те 50% населения, которые придут на выборы, но и тем, что сторонников "Слуги народа" там будет относительно больше, чем других политических сил. Как видно из данных нашего опроса, из сторонников "Слуги народа" принимать участие в опросе планируют 85%, а из сторонников, например, "Европейской солидарности" – 41%, ОПЗЖ – 55%, "Батьківщини" – 56%...

Надо, чтобы волонтеры пытались опросить всех, а не только тех, кто захочет, – это повысит репрезентативность. Не мешало бы также вставить в опросник вопрос о том, как люди проголосовали, тогда можно будет оценить погрешность опроса для каждого участка. К сожалению, это все только уменьшит погрешность, но она все равно будет намного больше, чем в экзит-полах. То есть мы получаем менее репрезентативную информацию, потратив в десятки и сотни раз больше ресурсов.

Скорее всего цель – не только (и не столько) изучение мнения людей, но какая-то другая. Но сама идея регулярного изучения общественного мнения и изучения того, что интересно людям (просьба присылать вопросы) мне нравится, мы когда-то начали такой проект за свой счет ( "Зеркало общества"), опрашивали людей – что бы они спрашивали, если бы были социологами, затем выбирали наиболее популярные вопросы и проводили опрос. То есть общество как будто само себе задавало вопрос и получало ответ, как в зеркале. К сожалению, финансово выдержали лишь несколько лет. За те ресурсы, которые сейчас потратят на это исследование, можно было бы ежемесячно изучать общественное мнение в течение 7–10 лет минимум.

Источник: Volodymyr Paniotto / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, выборы, Владимир Зеленский, местные выборы, Владимир Паниотто, всеукраинский опрос 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Васюник: Я выиграл 95 судов у брата Медведчука
  Васюник: Я выиграл 95 судов у брата Медведчука G
Дмитрий ГОРДОН
"Реал" 2:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Реал" 2:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Кичигин, Соловьев, Киселев и другие пропагандисты на службе Кремля
Записки бывшего подполковника КГБ: Кичигин, Соловьев, Киселев и другие пропагандисты на службе Кремля G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Уизерспун сообщила о смерти питомца от агрессивной формы рака
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Радужный декор и блестящий наряд. Mattel выпустила Барби в честь Элтона Джона
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
Яма впервые показал подписчикам лицо сына
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
Арзуманян покатал Мейхер в образе монашки на мотоцикле
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
  Танкович рассказал, как оценивает президентство Зеленского
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Огневич рассказала об отношениях с бывшими
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Jerry Heil после обещания побриться налысо, если не похудеет, сбросила больше, чем планировала
Шац переболел COVID-19
Шац переболел COVID-19
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
Эротический выпуск. Жена Ступки показала грудь в прозрачном белье
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
  Харламов прокомментировал причины развода с Асмус
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
Уэст после размолвок с женой публично признался ей в любви
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
МакКонахи признался, что в 15 лет был изнасилован, а в 18 терпел домогательства мужчины
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Отчитайся за любовь". Розенбаум презентовал новый альбом "Ритм лю Блюз". Аудио
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Вишенка на торте". Каминская засветила голую грудь
"Чешутся руки пописать музло". Заразившийся коронавирусом Фагот рассказал о самочувствии
"Чешутся руки пописать музло". Заразившийся коронавирусом Фагот рассказал о самочувствии
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS