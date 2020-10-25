Ирина Геращенко обратилась к омбудсмену и первой леди из-за участия в опросе Зеленского несовершеннолетних волонтеров

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook обратилась к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе и первой леди Украины Елене Зеленской с призывом отреагировать на факт участия несовершеннолетних в проведении всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.
Она обнародовала фото 14-летнего волонтера из Костополя Ровенской области и призвала дать этому факту правовую оценку.
"Понятно, что дети пошли работать за 1 тыс. гривен не от хорошей жизни, не из-за "окончания эпохи бедности". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам. Я обращаюсь к первой леди госпоже Елене Зеленской. К сожалению, ваш муж, который сегодня должен быть гарантом Конституции и защищать каждого украинского ребенка, на самом деле организовал вот эту авантюру, когда подростки, школьники вовлечены в псевдоопрос, что является грубым нарушением и закона, и просто норм морали", – подчеркнула Геращенко.
Она призвала Зеленскую "силой своего авторитета" прекратить этот позор, "отпустить всех детей и подростков, привлеченных к этой афере, домой, к родителям".
Факты участия несовершеннолетних в опросе сегодня публикуют пользователи соцсетей.
13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.
21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.
Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.