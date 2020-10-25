В Черкассах всеукраинский опрос проводили члены избиркома – Комитет избирателей

Член избиркома в Черкассах рассказала, что волонтеры, которые должны были проводить опрос, попросили ее заняться этим и оставили ей бланки.

25 октября украинцам в формате экзит-полла предложат ответить на "пять важных вопросов" Фото: nizhyn.in.ua

В Черкассах на избирательном участке №711040 член избирательной комиссии лично раздавала бланки на всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Как сообщает КИУ, член избиркома рассказала, что волонтеры, которые должны были проводить опрос, попросили ее заняться этим и оставили ей бланки.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Параллельно с выборами сегодня украинцам в формате экзит-полла предложат ответить на "пять важных вопросов":

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

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