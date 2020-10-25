В Черкассах всеукраинский опрос проводили члены избиркома – Комитет избирателей

В Черкассах на избирательном участке №711040 член избирательной комиссии лично раздавала бланки на всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.
Как сообщает КИУ, член избиркома рассказала, что волонтеры, которые должны были проводить опрос, попросили ее заняться этим и оставили ей бланки.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
Параллельно с выборами сегодня украинцам в формате экзит-полла предложат ответить на "пять важных вопросов":
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