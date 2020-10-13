Темы Донбасса не будет в опросе, который инициировал Зеленский – замглавы ОПУ

Задавать избирателям вопросы о ситуации на Донбассе означало бы вредить самим себе, считает заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк. Сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал на 25 октября общеукраинский опрос, но не озвучил, какие темы будут на него вынесены.

Костюк: Скоро будут опубликованы вопросы, и все увидят, что никакой "зрады" там нет Фото: hromadske.ua

Заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк утверждает, что в ходе опроса, который инициировал глава государства Владимир Зеленский, тему ситуации на Донбассе "протягивать" не будут. Об этом он сказал в интервью hromadske.

"Мы ожидали, что будут опасаться вопросов Донбасса. Мы не хотим вредить сами себе и задавать вопросы, которые несут опасность. Скоро будут опубликованы вопросы, и все увидят, что никакой "зрады" там нет", – заявил он

По его словам, анонсированный на 25 октября опрос неправильно называть референдумом – по сути, он является репетицией референдума.

"Это естественно, когда государственная политика подкрепляется тем, чего хотели бы граждане. Конечно, если говорить о референдуме, то в таком случае должно быть широкое обсуждение вынесенных вопросов. Государство должно обеспечить полную и всестороннюю информацию, чтобы гражданин имел полный выбор", – отметил замглавы ОПУ.

Зеленский сегодня заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.