На Подоле в Киеве перевернули урну с бланками опроса – Нацполиция

Полиция получает заявления от граждан Украины о незаконности проведения всенародного опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Одна из таких жалоб поступила в полицию в Волынской области. В заявлении граждан о нарушении говорится, что речь идет о неправомерности действий тех, кто проводит опрос, поскольку он якобы содержит элементы агитации.
Клименко также рассказал, что на избирательном участке на Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листами опроса.
"Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать", – добавил глава Нацполиции.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
Параллельно с выборами сегодня украинцам в формате экзит-полла предложат ответить на "пять важных вопросов":
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