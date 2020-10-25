На Подоле в Киеве перевернули урну с бланками опроса – Нацполиция

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители фиксируют нарушения, связанные с проведением всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Полиция получает заявления от граждан Украины о незаконности проведения всенародного опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Одна из таких жалоб поступила в полицию в Волынской области. В заявлении граждан о нарушении говорится, что речь идет о неправомерности действий тех, кто проводит опрос, поскольку он якобы содержит элементы агитации.

Клименко также рассказал, что на избирательном участке на Подоле в Киеве уже перевернули одну из урн вместе с листами опроса.

"Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать", – добавил глава Нацполиции.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Параллельно с выборами сегодня украинцам в формате экзит-полла предложат ответить на "пять важных вопросов":

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

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