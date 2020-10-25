Глава ЦИК: Голосование в Украине началось вовремя

В Центральную избирательную комиссию поступают сообщения об отдельных нарушениях в ходе проведения местных выборов, которые пока "не имеют системного характера" и не влияют на проведение выборов, заявил глава ЦИК Олег Диденко.

В Украине голосование ни избирательных участках началось вовремя. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя, за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера", – отметил Диденко.

Он сказал, что в ЦИК поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые пока "не имеют системного характера" и не влияют на проведение выборов.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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