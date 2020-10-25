К Зеленским возле участка выскочила женщина и подняла юбку

Женщина, которая, вероятно, является активисткой Femen, выбежала к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене и подняла юбку, на которой была надпись "Zexist".

25 октября президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой пришли на участок для голосования. Когда они шли в здание, к ним выбежала полуобнаженная женщина, сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

Она выбежала к супругами и подняла юбку, на внутренней стороне которой была надпись "Zexist". Охрана увела женщину от Зеленских. Telegram-канал сообщает, что она, вероятно, является активисткой движения Femen.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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