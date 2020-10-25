Зеленский проголосовал с женой на местных выборах и ответил на пять вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой проголосовали 25 октября на местных выборах и ответили на всеукраинский опрос. После этого Зеленский вышел пообщаться с журналистами. Трансляцию события вел Офис президента Украины в Facebook.

"Всем доброе утро. Всех приветствую. Я не знаю, что вам сказать. Всех с праздником!" – начал свое общение президент.

Мужчина задал вопрос о стоимости всеукраинского опроса и как Зеленский будет отчитываться за него перед общественностью.

"Когда будет отчет, вы увидите все цифры. Еще вопросы, пожалуйста", – ответил он.

Кто-то из присутствующих спросил, почему Зеленский отказался от образа "президента из народа".

"Честно говоря, не понимаю, что вы говорите. Отказался от какого-то имиджа... Я тот, кто я есть. Я – Владимир Зеленский и таким родился, таким я стал. Именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины. Что касается рейтингов, увидим все цифры", – отреагировал глава Украины.

Зеленский сказал, что на местных выборах украинцам стоит поддерживать тех людей, кому они доверяют и кто может что-то сделать на местах.

"Что касается рейтингов, я еще раз вам хочу сказать: увидим все цифры. Для меня важно прежде всего, как для любого украинца, чтобы мы выбирали тех людей, которым мы доверяем. Это местные выборы. Важно, что эти люди могут сделать на местах", – пояснил он.

Президент хотел завершить ответ на вопрос, но возникла словесная перепалка,

"К сожалению, вам мои ответы неинтересны", – завершил он свой брифинг и удалился в сопровождении охраны.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов":

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия "Слуга народа". В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с с компанией, проводящей социологические опросы.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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