Зеленский: Бизнесмены, которые не вышли из тени, выйдут. Мы не просто так идем к электронной стране

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским каналам "1+1", "Интер", ICTV и "Украина" заявил, что предприниматели в Украине, как в Европе и других странах мира, должны честно платить налоги. Трансляция интервью велась на канале "Сегодня" в YouTube.

"Мы понимаем, что социальные деньги не появляются, если не развивается экономика. Если в стране всего несколько сотен тысяч предприятий, которые полностью и открыто платят налоги... Пока в Украине не будет несколько миллионов предпринимателей, которые платят налоги, как это есть в странах Европы или мира", – заявил он.

Зеленский считает, что предприниматели должны быть честно зарегистрированными и также платить налоги. В свою очередь, для них необходимы нормальные условия работы, которые уже начали создавать, добавил он.

"Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" работает, 10 млрд грн люди взяли, это немало. Нам говорили, возьмут до миллиарда", – отметил глава государства.

По его словам, благодаря налогам в Украине смогут увеличить социальные выплаты.

"Пока надо признать, что экономика слабая. Предприниматели, которые не вышли из тени, выйдут. Мы не просто так идем к электронной стране. Это не игрушки", – подытожил он.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий. В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуется около 50 тыс. заемщиков.

20 октября Зеленский во время своего послания Верховной Раде анонсировал презентацию стратегии экономического развития страны до 2030 года.

Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий заявлял, что объем теневой экономики в Украине составляет около 60%. 30 июня Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что объем теневой экономики впервые упал ниже 30% ВВП – до 28%.