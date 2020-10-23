Смешко: Зеленский рождает сейчас следующего президента, который, глядя ему в глаза, тоже скажет: "Я – ваш приговор"

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями "рождает" сейчас нового главу государства, который станет его "приговором". Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил бывший глава Службы безопасности Украины, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, кандидат в мэры Киева Игорь Смешко.

"Я восхищался, как Зеленский выступал всегда на сцене. Но с точки зрения государственных интересов, как государственник... Нам от этого легче, если он лично не возглавляет [коррупцию], но вокруг него все старые коррупционеры продолжают заниматься этим? Или команда, которую он привел, занимается этим? Что изменилось на сегодняшний день в стране? Коррупция уменьшилась? Кого-то посадили?" – подчеркнул Смешко.

Он считает, что Зеленский сделал недостаточно, чтобы коррупционеры в Украине начали получать реальные тюремные сроки.

"Вы помните, когда Владимир Зеленский смотрел на [своего предшественника на посту президента Украины Петра] Порошенко на трибуне и говорил: "Я ваш приговор"? Так вот, он рождает сейчас следующего президента, который, глядя ему в глаза, скажет: "Я – ваш приговор". Сейчас что делает нынешний президент, чтобы побороть коррупцию? Он что-то сделал? Кто-то сел за коррупцию?" – резюмировал Смешко.

Смешко: Происходящее с Киевом сейчас – преступление. Читайте полную версию интервью.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

ВИДЕО