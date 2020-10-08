Центр противодействия коррупции подозревает Дубинского в легализации преступных денег и неуплате налогов

Активисты Центра противодействия коррупции обратились с заявлением к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой с информацией о доходах нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, которые он, как предполагают в ЦПК, может скрывать от налогообложения.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о совершении преступления народным депутатом от фракции "Слуга народа" Александром Дубинским. Активисты подозревают его в недостоверном декларировании, легализации преступных денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом идет речь в сообщении, опубликованном на сайте ЦПК 7 октября.

"Депутат Дубинский, его мать и бывшая жена владеют всего 24 объектами недвижимости, 17 автомобилями и 70 сотками земли. Общая сумма имущества составляет около $2,5 млн. В то же время часть имущества не отражена в декларации депутата, что может свидетельствовать о совершении преступления, а именно о внесении недостоверных сведений в декларацию", – сказано в заявлении организации.

В конце декабря 2019 года Дубинский начал переписывать часть своего имущества на мать и жену Олесю Цыбко, утверждают расследователи.

"Впоследствии стало известно, что Дубинский и Цыбко разведены. Официальная дата развода неизвестна, однако по состоянию на ноябрь 2019 года они еще были в браке. Сам нардеп утверждал в одном из интервью, что не живет с Цыбко с 2014 года. В другом же интервью на вопрос о доходе именно его и жены сказал, что лично получает 77 тыс. грн зарплаты, поэтому вместе выходит "до сотни" (100 тыс. грн). При этом ведущая спрашивала, совместная ли это сумма дохода с женой", – подчеркнули в ЦПК.

Активисты считают, что Дубинский может сохранять фактические семейные отношения с Цыбко, поэтому, согласно закону "О предупреждении коррупции", обязан декларировать ее имущество, но не делает этого.

"Можно предположить, что никакого реального развода не было. Дубинский и Цыбко могли расстаться "на бумаге" именно для того, чтобы не декларировать имущество неизвестного происхождения: деньги за вероятно заказные сюжеты Дубинского во время журналистской деятельности, деньги за возможное продвижение интересов олигарха [Игоря] Коломойского и т.д.", – прокомментировал юрист Денис Свириденко.

В ЦПК отмечают, что Дубинский с 30 марта 2019 года по 14 февраля 2020-го был единственным акционером словацкой компании DubPro s.r.o., а 18 февраля 2020 года акционером стала и Цыбко – и все это не отражено в декларации. Как и доходы от YouTube-канала, которые, по словам самого Дубинского, достигали $3,5 тыс. в месяц.