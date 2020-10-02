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Дубинский, уже будучи нардепом, не указал в декларации за 2019 год права на фирму в Словакии – ЦПК

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский с марта 2019-го по февраль 2020 года владел 100% акций словацкой компании DubPro S.r.o, выяснил Центр противодействия коррупции.

Дубинский нарушил закон "О предотвращении коррупции", заявили в ЦПК
Дубинский нарушил закон "О предотвращении коррупции", заявили в ЦПК
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в декларации за 2019 год, которую подал 30 мая, не указал право собственности на компанию DubPro S.r.o, обратил внимание Центр противодействия коррупции.

"Согласно информации бизнес-реестра Словакии, с 30 марта 2019-го по 14 февраля 2020 года Александр Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro S.r.o с уставным капиталом €5 тыс. С 18 февраля 2020 года Леся Цыбко, жена Александра Дубинского, стала акционером компании. 19 сентября 2020 года название компании было изменено на TsybPro S.r.o. Однако Александр Дубинский в своей ежегодной декларации об активах за 2019 год не заявил о своих правах собственности на словацкую компанию, тем самым нарушая закон Украины "О предотвращении коррупции", – заявили в ЦПК. 

Нет информации о такой компании и в исправленной декларации нардепа, которую он подал 6 июля. 

По данным ЦПК, в июле 2020-го Соломенский районный суд Киева по заявлению Цыбко постановил, что она владеет 100% корпоративных прав в компании DubPro с сентября 2019 года. 

"Вероятно, это было сделано для того, чтобы Дубинский избежал привлечения к административной ответственности за недекларирование. К тому же, 18 сентября 2020 года Леся Цыбко зарегистрировала еще одну компанию в Словакии под названием DT Consulting S.r.o. Уставный капитал компании составляет €5 тыс., а экономическая деятельность – рекламные и маркетинговые исследования, административные услуги, розничная и брокерская деятельность", – добавили в ЦПК. 

Дубинский баллотировался в Верховную Раду в одномандатном в округе №94 в Киевской области, за него проголосовали более 40% избирателей. Присягу нардепа Дубинский принял вместе с другими членами парламента 29 августа 2019 года.

Теги: коррупция, депутаты, декларация, Александр Дубинский, Центр противодействия коррупции
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