Дубинский: Бродячий фейкомет Бигус, предчувствуя публикацию убийственных для него документов, решил действовать на опережение

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что расследование журналиста Дениса Бигуса о нем спровоцировано "грядущим разоблачением его личных финансовых махинаций и махинаций с госзакупками его отца".

Нардеп от "Слуги народа" и экс-телеведущий Александр Дубинский отрицает, что являлся автором фейка о проститутках на Майдане, а соответствующее расследование журналиста Дениса Бигуса назвал "чепухой". Об этом он написал 1 сентября в своем Facebook.

"Бродячий фейкомет Бигус, предчувствуя публикацию убийственных для него документов, решил действовать на опережение и слепил какую-то чепуху про то, как Дубинский якобы боролся с Майданом в 2013 году. Нарисованные скрины сообщений появились у расхитителя донатов спустя семь лет после событий Майдана. Хотя сложно представить, что будь они у кого-то в руках – их бы не опубликовали раньше", – отметил он.

Нардеп считает, что расследование Бигуса спровоцировано "грядущим разоблачением его личных финансовых махинаций и махинаций с госзакупками его отца".

Также, по мнению Дубинского, еще одной причиной публикации расследования является запланированная на 7 октября пресс-конференция его адвоката Татьяны Костиной, тема которой звучит как "Новый этап информационной войны против Александра Дубинского. Что и кто стоит за действующими лицами и исполнителями щедрых и лакомых заказов".

На пост Дубинского в комментариях отреагировал один из журналистов проекта Bihus.info Даниил Мокрик.

"Это очень смешно. Была уже "пресска" этого адвоката, когда она не могла ответить на прямой вопрос: "Подавал ли Дубинский документы на румынский паспорт?" Трижды. Прикрывайтесь ею дальше – это эффективно, да", – написал он.

Журналисты Bihus.info 1 сентября опубликовали расследование, согласно которому Дубинский вместе с главой холдинга "Вести" Ольгой Семченко и тогдашним главредом "Вестей" Игорем Гужвой создал и распространил фейк о том, что во время Революции достоинства на Майдане работали проститутки.