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ПОЛИТИКА

Центр противодействия коррупции добивается международных санкций против Дубинского

ЦПК обратился в Офис контроля иностранного состояния Министерства финансов США, в прокуратуру Словакии, словацкий банк Tatra Banka a.s. и ряд украиснких правоохранительных органов, а также в отделы финмониторинга украинских банков с информацией о нардепе от "Слуги народа" Александре Дубинском.

В ЦПК отправили главам подразделений финансового мониторинга украинских банков письма о необоснованности состояния Дубинского, его матери и жены
В ЦПК отправили главам подразделений финансового мониторинга украинских банков письма о необоснованности состояния Дубинского, его матери и жены
Фото: sluga-narodu.com

Центр противодействия коррупции обратился в ряд международных и украинских организаций с просьбой ввести персональные санкции против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, пишет в колонке на "Украинской правде" член правления ЦПК Дарья Каленюк.

Она сообщила, что организация обратилась в Офис контроля иностранного состояния Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of the US Treasury), в прокуратуру Словакии и словацкий банк Tatra Banka.

"Александр Дубинский скрыл в своей электронной декларации компанию в Словакии, единственным владельцем которой был с марта 2019-му до февраля 2020-му. Компанию Дубинского DubPro s.r.o наскоро переписали на жену Лесю Цибко и переименовали в сентябре на TsybPro s.r.o. К тому же, госпожа Цибко недавно создала себе еще одну Словацкую компанию – DT Cosulting s.r.o... Вряд ли мы увидим и эту компанию в декларации нардепа, потому что пара якобы уже давно в разводе. Но у нас есть обоснованные основания полагать, что развод является фиктивным и через Лесю Цибко господин Дубинский пытается легализовать средства неизвестного происхождения", – написала Каленюк.

Также ЦПК обратился к украинским правоохранительным и контролирующим органам:

  • заявление в НАПК – о нарушении требований финконтроля с требованием провести полную проверку декларации Дубинского.
  • Заявление в ОПУ/НАБУ – с требованием открыть уголовное производство относительно Дубинского по статьям 366-1 (недостоверное декларирование), 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.
  • Решение об открытии дела против нардепа принимает генпрокурор – заявление направили по ее адресу.
  • Заявление в ОПУ/СБУ – с требованием открыть уголовное производство относительно Дубинского по статье 111 (государственная измена) УК.

"Когда народный депутат выходит на пресс-конфренции с агентом Кремля (речь о нардепе Андрее Деркаче. – "ГОРДОН") и направляет письма с дезинформацией конгрессменам с целью вмешаться в выборы в США, то эта деятельность имеет все признаки преступления "государственная измена". Преступление подследственно СБУ, но решение об открытии уголовного производства против народного депутата опять же принимает генпрокурор", – отмечает член правления ЦПК.

У Дубинского есть счета в четырех украинских банках – "Альфа-Банке", "Приватбанка", "Банке Південний", "Универсал Банке". В ЦПК отправили главам подразделений финансового мониторинга этих банков письма о необоснованности состояния Дубинского, его матери и жены.

"По новому украинскому закону, наши банки также обязаны осуществлять усиленный мониторинг клиентов – публичных деятелей с высоким риском, в частности, банки должны проверять источник состояния и источник средств на счетах таких клиентов и членов их семей. В случае выявления подозрительных операций такие счета могут блокироваться, а о подозрительных транзакциях сообщается Государственная служба финансового мониторинга", – написала Каленюк.

Теги: налоги, коррупция, Дарья Каленюк, Александр Дубинский, Центр противодействия коррупции
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