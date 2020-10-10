Волынец потребовал от Кабмина уволить главу НКРЭКУ из-за коррупции

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заявила о давлении со стороны нардепов сразу после начала расследования НАПК дела о бизнесе семьи главы ведомства Валерия Тарасюка в сфере электроэнергетики, подчеркнул глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батківщини" Михаил Волынец.

Михаил Волынец: Напрасно подрывники энергетической безопасности, работающие на российскую экономику, надеются, что мы будем закрывать глаза на их деятельность Фото:

Глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батківщини" Михаил Волынец заявил, что обратился в Окружной административный суд Киева с требованием к Кабинету Министров уволить главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка из-за коррупции, связанной с энергетическим бизнесом его семьи. Об этом Волынец сообщил в Facebook, комментируя новость об обвинениях со стороны НКРЭКУ в адрес нардепов.

"Напрасно подрывники энергетической безопасности, работающие на российскую экономику, надеются, что мы будем закрывать глаза на их деятельность. С точностью до наоборот – сегодня обратился в Окружной административный суд Киева с исковым заявлением к Кабинету Министров о признании бездействия правительства противоправным и обязанности по принятию распоряжения об увольнении главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка", – написал Волынец.

По его словам, Регулятор заявил о давлении сразу после начала расследования НАПК дела о бизнесе семьи Тарасюка в сфере электроэнергетики.

"Стоило выявить и обнародовать информацию о конфликте интересов в главы регулятора НКРЭКУ, конкретно – выявить энергетический семейный бизнес Валерия Тарасюка, как Нацкомиссия набросилась с обвинениями меня и моих коллег по фракции Валентина Наливайченко и Алексея Кучеренко", – подчеркнул политик.

Волынец напомнил, что о семейном бизнесе Тарасюка и конфликте интересов заявила парламентская временная следственная комиссия, которая расследует причины кризиса на энергорынке.

Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.

В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком". СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Тарасюк на него не явился.

14 сентября Волынец сообщил в Facebook, что официально обратился к НАПК для проверки фактов нарушения Тарасюком антикоррупционного законодательства и требований закона "Об НКРЭКУ". Также нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, сообщало издание.

Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва.

После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.