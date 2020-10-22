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Игорь Васюник: Уровень коррупции во Львове очень высок

Среди проблем Львова тема коррупции стоит на пятом-шестом месте. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал бывший народный депутат Украины, кандидат в мэры Львова Игорь Васюник.

Васюник: Вылечить коррупционера можно двумя способами
Васюник: Вылечить коррупционера можно двумя способами
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

От жителей Львова приходится слышать слова о том, что они смирились с коррупцией и ничего не хотят менять. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал бывший народный депутат Украины, кандидат в мэры Львова Игорь Васюник.

"Уровень коррупции во Львове очень высок. И если действительно не будет коррупции – а я сделаю все, чтобы во Львове была введена действительно прозрачная и эффективная система управления городом, – то я вам помесячно распишу, когда будут реализованы проекты, которые есть в моей программе. Среди всех проблем города вопрос коррупции где-то на пятом-шестом месте стоит. Вы знаете, очень неприятно слышать, когда ты общаешься с людьми и они говорят: "Да пусть уже будет тот, что наворовался. Он уже, может, не будет воровать", – сказал он.

Васюник считает, что коррупционер – это наркоман. Если он украл одну гривну, то потом захочет больше и больше.

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"Хочется дозу больше, больше и больше. И вылечить коррупционера можно только в двух случаях: когда коррупционер обратится к психотерапевту. Как правило, коррупционеры не ходят к врачам. А второй случай, когда можно вылечить коррупционера, – это применить соответствующий шок, удар по его коррупционному сознанию. И этим шоком может быть только Васюник", – говорит кандидат в мэры.

Игорь Васюник родился 1 августа 1969 года во Львовской области. Был депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов. Баллотировался на должность городского головы Львова на выборах 2015 года.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Теги: Львов, Дмитрий Гордон, местные выборы, Игорь Васюник
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