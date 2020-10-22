Степанов рассказал, как смогут проголосовать украинцы, находящиеся на самоизоляции из-за COVID-19

Больные COVID-19 и те, кто был в контакте с ними, смогут проголосовать на местных выборах. Для этого им необходимо до 20.00 23 октября принести справку от врача в избирательную комиссию. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов рассказал, что родственники тех, кто находится на самоизоляции, могут получить справки от медиков и отнести их в избирательные комиссии Фото: moz.gov.ua

Граждане Украины, которые находятся на самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19 или те, кто болеет амбулаторно, смогут принять участие в местных выборах при определенных условиях. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал на брифинге 22 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Обязательно до 20.00 23 октября они должны сообщить в избирательную комиссию, что хотят принять участие в голосовании на дому.

"Для этого необходимо предоставить медицинскую справку, которая подтверждает заболевание. Ее можно взять у своего семейного врача. Когда спрашивают, а как выйти, взять? Есть ваши близкие люди, можно позвонить врачу и сообщить, что придет такой-то человек за справкой и отнесет ее в избирком", – сказал Степанов.

Он подчеркнул: важно, чтобы голосование прошло безопасно.

"Чтобы вы не заболели во время проведения выборов, чтобы у нас не было всплеска заболеваемости после выборов, важно соблюдать правила", – напомнил глава Минздрава.

По информации на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 322 879 человек, жертвами болезни стали 6043, 134 898 выздоровели.

Больные COVID-19 смогут принять участие в голосовании на местных выборах на дому, об этом Степанов рассказал 17 сентября. Члены избиркома будут приезжать к таким избирателям "во всех средствах защиты".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.